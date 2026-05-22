Renault émet des obligations samouraï double tranche pour 159 mds de yens

Renault RENA.PA a annoncé vendredi avoir émis avec succès des obligations samouraï double tranche pour un montant nominal de 159 milliards de yens 159 billion (860,77 millions d'euros), le constructeur automobile disant vouloir utiliser le produit pour ses besoins généraux et notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures.

Le communiqué du groupe précise que l'opération est structurée en deux tranches. La première, d’un montant de 100 milliards de yens, venant à échéance en 2030 et offrant un coupon de 3,02%, est dédiée aux investisseurs individuels, tandis qu'une seconde tranche, d’un montant de 59 milliards de yens, venant à échéance en 2030 et offrant un coupon de 3,02%, est dédiée aux investisseurs institutionnels.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)