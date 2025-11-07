information fournie par Reuters • 07/11/2025 à 07:33

Renault émet des obligations samouraï de 95,2 milliards de yens

Renault RENA.PA :

* RENAULT GROUP ÉMET AVEC SUCCÈS DES OBLIGATIONS SAMOURAÏ POUR UN MONTANT NOMINAL DE 95,2 MILLIARDS DE YENS

* MATURITÉ DE 3 ANS ET ASSORTIE D'UN COUPON FIXE DE 2,17 %

(Rédaction de Gdańsk)