NOV 25 CAC 40 Index
7 966,50
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renault émet des obligations samouraï de 95,2 milliards de yens
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 07:33

Renault RENA.PA :

* RENAULT GROUP ÉMET AVEC SUCCÈS DES OBLIGATIONS SAMOURAÏ POUR UN MONTANT NOMINAL DE 95,2 MILLIARDS DE YENS

* MATURITÉ DE 3 ANS ET ASSORTIE D'UN COUPON FIXE DE 2,17 %

Texte original nGNE3cqPL8 Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA

(Rédaction de Gdańsk)

Valeurs associées

RENAULT
34,110 EUR Euronext Paris -0,99%
A lire aussi

  • Des entreprises, mais aussi le ministère des Transports, pointent certains effets délétères pour le secteur aérien français de l'alourdissement récent de sa fiscalité ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le secteur aérien français dit déjà pâtir de l'alourdissement de sa fiscalité
    information fournie par AFP 07.11.2025 08:01 

    Décrochage du trafic par rapport au reste de l'Europe, bénéfices rognés et aviation d'affaires durement touchée: des entreprises, mais aussi le ministère des Transports, pointent certains effets délétères pour le secteur aérien français de l'alourdissement récent ... Lire la suite

  • AIR FRANCE-KLM : Baissier mais survendu
    AIR FRANCE-KLM : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 07.11.2025 07:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • Photo d'illustration montrant la bande-annonce du jeau vidéo "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) de Rockstar Games, à Los Angeles (Californie), aux Etats-Unis, le 5 décembre 2023 ( AFP / Chris DELMAS )
    Nouveau report pour le jeux vidéo GTA VI, désormais attendu pour novembre 2026
    information fournie par AFP 07.11.2025 07:35 

    La sortie du très attendu "Grand Theft Auto VI" (GTA VI), nouvel opus de la série de jeux vidéo populaire et sulfureuse à la fois, a de nouveau été repoussée par son éditeur Rockstar Games jusqu'au 19 novembre 2026. Le jeu de gangsters, dont le célèbre épisode ... Lire la suite

  • La société de fabrication d'acier inoxydable Aperam ralentit sa production en Belgique
    Aperam : Ebitda vu en baisse séquentielle au T4, rate les attentes au T3
    information fournie par Reuters 07.11.2025 07:34 

    Aperam a annoncé vendredi que son Ebitda ajusté au quatrième trimestre devrait être légèrement inférieur par rapport à celui du troisième trimestre, le producteur d'acier inoxydable affichant un chiffre en-dessous des attentes au 30 septembre. Sur la période, Aperam ... Lire la suite

