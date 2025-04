Renault: Emblème, nouvel étendard de la mobilité bas carbone information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Renault présente Emblème, un démonstrateur développé aux côtés d'Ampere et incarnant 'un laboratoire roulant de la mobilité bas carbone'.



Selon le Losange, ce véhicule 'familial, confortable et high-tech', affiche une réduction de 90 % de ses émissions de CO2e sur l'ensemble de son cycle de vie par rapport à un modèle thermique de 2019.



Renault indique que grâce à sa démarche d'éco-conception poussée, 50 % des matériaux utilisés sont recyclés et presque tous sont recyclables, avec une baisse de 70 % de l'empreinte carbone liée à la production des composants.



Doté d'une motorisation biénergie (électricité et hydrogène) Emblème témoigne de l'engagement de Renault Group à atteindre la neutralité carbone mondiale d'ici 2050.



Le véhicule intègre d'ailleurs les contributions de plus de 20 partenaires industriels, chacun optimisant ses solutions techniques pour allier innovation et efficacité énergétique. L'analyse du cycle de vie chiffre les émissions totales du véhicule à seulement 5 tonnes de CO2, assure le constructeur.





