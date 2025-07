Renault: Duncan Minto nommé directeur général intérimaire information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 18:11









(Zonebourse.com) - Renault Group fait savoir que son Conseil d'administration a nommé Duncan Minto directeur général de Renault à compter du 15 juillet 2025, dans l'attente de la désignation d'un nouveau dirigeant.



Actuel directeur financier du Groupe, Duncan Minto dirigera l'entreprise aux côtés de Jean-Dominique Senard, président de Renault depuis mars dernier.



Présent chez Renault depuis 1997, Duncan Minto possède 'une longue expérience financière et internationale', souligne le Losange.



Le processus de sélection du futur directeur général est déjà bien avancé, assure le constructeur qui présentera ses résultats trimestriels le 31 juillet.





