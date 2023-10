Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: Duncan Minto nommé directeur financier d'Alpine information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que Duncan Minto est nommé directeur financier Alpine depuis le compter du 1eroctobre 2023.



Il succède à Joana de Epalza qui a décidé de quitter le groupe pour des projets personnels.



Duncan Minto intègre ainsi le comité de direction Alpine.



Fort d'une expérience de plus de 25 ans au sein de Renault Group, il aura pour mission d'accompagner la stratégie ambitieuse de la marque, son développement à l'international et l'élargissement de sa gamme avec 7 nouveaux véhicules électriques d'ici 2030.





