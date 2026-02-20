Renault donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
20/02/2026
Ces rachats de titres pourront être effectués, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant ce 20 février 2026 et pouvant s'étendre jusqu'au 25 février 2026 inclus.
"Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de Renault dans le cadre du plan d'actionnariat salarié Shareplan 2026 ", précise le constructeur automobile au losange.
Valeurs associées
|32,3500 EUR
|Euronext Paris
|+0,59%
