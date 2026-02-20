 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Renault donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 09:16

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Renault Group indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 600 000 actions.

Ces rachats de titres pourront être effectués, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant ce 20 février 2026 et pouvant s'étendre jusqu'au 25 février 2026 inclus.

"Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de Renault dans le cadre du plan d'actionnariat salarié Shareplan 2026 ", précise le constructeur automobile au losange.

Dividendes

Valeurs associées

RENAULT
32,3500 EUR Euronext Paris +0,59%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank