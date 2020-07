Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault doit mettre l'accent sur le segment "compact +", coeur du marché en Europe-DG Reuters • 30/07/2020 à 09:25









30 juillet (Reuters) - Luca de Meo, nouveau directeur général de Renault SA RENA.PA , et Clotilde Delbos, directrice générale adjointe, ont déclaré jeudi au cours d'une téléconférence avec les analystes: * RENAULT EST EN DISCUSSION REGULIERE AVEC LES AGENCES DE NOTATION CREDIT-DG ADJOINTE * RENAULT CONFIANT DE POUVOIR PRESENTER D'ICI LE DÉBUT DE 2021 UN PLAN MOYEN TERME QU'ELLES JUGERONT CONVAINCANT-DG ADJOINTE * RENAULT DOIT METTRE L'ACCENT SUR LE COEUR DU MARCHÉ EUROPÉEN ET DEGAGER DAVANTAGE DE VALEUR SUR LES VEHICULES DU SEGMENT COMPACT-LUCA DE MEO * RENAULT-LE T3 SERA BON POUR LES MARCHES, PAS DE VISIBILITÉ SUR LE T4-DG ADJOINTE * RENAULT-LA PLATEFORME CLIO/CAPTUR DOIT ETRE UTILISEE DAVANTAGE POUR PRODUIRE DES VOITURES PLUS GRANDES-DG * RENAULT-LA PRIORITE DES PARTENAIRES DE L'ALLIANCE EST DE REGLER D'ABORD LEURS PROPRES PROBLÈMES INTERNES-DG * RENAULT-LES PARTENAIRES FONT ACTUELLEMENT DE L'ALLIANCE UN SYSTEME TRÈS PRAGMATIQUE ET CONCRET-DG Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Reporting By Gilles Guillaume)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.08%