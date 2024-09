Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: dévoilera ses nouveautés au salon de l'Auto à Paris information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - Renault fait part de sa présence, du 14 au 20 octobre, au Mondial de l'Auto de Paris, avec ses quatre marques : Renault, Dacia, Alpine et Mobilize.



Renault dévoilera la Renault 4, un véhicule électrique de segment B, ainsi que la Renault 5 et la Nouvelle Twingo. La marque mettra en avant sa gamme E-Tech electric et E-Tech full hybrid.



Dacia exposera sa gamme actuelle, incluant le Nouveau Duster, la Nouvelle Spring, et le Sandero, ainsi qu'un nouveau modèle pour le segment C et le prototype Sandrider, prévu pour le Dakar 2025.



Alpine présentera un nouveau show car et l'A290, ainsi que le prototype Alpenglow Hy6, avec un moteur thermique hydrogène. L'A110 sera aussi exposée avec ses nouvelles options de personnalisation.



Mobilize dévoilera les modèles Duo et Bento, ainsi que ses solutions de recharge, y compris Mobilize Fast Charge et Powerbox.







