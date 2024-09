Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: dévoile une version modernisée de sa R17 information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé le R17 electric restomod x Ora Ïto, une réinterprétation qualifiée de 'élégante et moderne' du coupé sportif emblématique Renault 17.



Ce restomod, fruit de la collaboration avec le designer français Ora Ïto, propose une version 'sculpturale et innovante' de ce modèle né en 1971.

La présentation mondiale du R17 electric restomod x Ora Ïto a eu lieu le 4 septembre à MAISON5 à Paris.



Le véhicule sera ensuite exposé au Mondial de l'Auto de Paris, du 14 au 20 octobre, où il pourra être découvert par le public.



Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Renault de revisiter son patrimoine à travers des concepts inédits, en s'associant avec des créateurs contemporains pour offrir des perspectives nouvelles sur ses modèles historiques.





