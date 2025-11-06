Renault dévoile sa nouvelle Twingo, tout électrique

Renault a dévoilé jeudi sa nouvelle Twingo, quatrième génération du modèle lancé il y a plus de trente ans, qui sera vendue cette fois exclusivement en version électrique, un pari pour le constructeur qui veut montrer que le marché de la petite voiture électrique peut enfin décoller.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

La nouvelle Twingo reprend des traits marquants de son aïeule: quatre couleurs vives (rouge, vert, jaune et noir étoilé), banquette arrière coulissante, poupe arrondie et phares en demi-lune qui lui ont valu le surnom de "la grenouille".

Le "design neorétro fonctionne bien depuis quelques années", relève Olivier Hanoulle, associé automobile au sein du cabinet Roland Berger. Mais une voiture désormais électrique, avec la technologie d'aujourd'hui.

Commercialisée début 2026, à moins de 20.000 euros (hors aides de l'Etat), la Twingo E-Tech disposera d'une autonomie de 263 km selon les normes WLTP. Un niveau peu élevé assumé par Renault, qui destine ce véhicule avant tout aux trajets du quotidien.

Le segment A (qui désigne les plus petits véhicules) "a été quasi déserté par les constructeurs, en raison de la règlementation" qui impose des dispositifs de sécurité coûteux, selon Fabrice Cambolive, directeur de la marque Renault. Les marges sont par ailleurs moindres sur ces petites voitures. "Mais c'est un segment clé pour la démocratisation de l'électrification", dit-il.

L'Union européenne (UE) prévoit d'interdire la vente des véhicules neufs thermiques ou hybrides à partir de 2035. Une mesure phare pour que l'UE remplisse ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais contestée par le secteur automobile qui réclame un assouplissement.

Pour passer sous la barre des 20.000 euros, Renault s'est inspiré des méthodes des constructeurs chinois. Le groupe français a ouvert un centre de recherche et d'ingénierie près de Shanghai fin 2023, où a été conçue la nouvelle Twingo en moins de 24 mois, contre trois à quatre ans pour une voiture européenne.