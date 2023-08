Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: dévoile Kardian, son futur SUV urbain information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 14:57









(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé aujourd'hui le nom de son futur SUV du segment B à l'international : Kardian. Le véhicule sera présenté le 25 octobre prochain à Rio de Janeiro avant d'être commercialisé en Amérique Latine dans un premier temps.



Selon le Losange, ce nom à consonance résolument internationale évoque 'robustesse', 'protection', mais aussi 'vivacité et agilité'.



'Ce nouveau modèle du segment B incarne le début d'une offensive de nouveaux produits de la marque sur les marchés en dehors de l'Europe', poursuit le constructeur.





