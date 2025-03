Renault: deux navettes autonomes expérimentées à Barcelone information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi avoir mis en service deux minibus électriques autonomes à Barcelone dans le cadre de tests conduits avec son partenaire WeRide.



Ces navettes autonomes peuvent être utilisées depuis hier, et jusqu'au 14 mars, par le grand public sur une boucle en route ouverte longue de 2,2 kilomètres au coeur de la ville catalane.



A Valence (France), Renault et WeRide proposent jusqu'au 19 avril une phase d'expérimentation portant en vue de la mise en place d'un service commercial de navettes automatisées de niveau L4 à partir de juillet 2025.



Ce réseau de mobilité automatisée à haut niveau de service vise à connecter la gare TGV au parc d'activités qui l'entoure, le long d'un parcours de 3,3 kilomètres.



Une autre expérimentation menée par WeRide au sein de l'enceinte de l'aéroport de Zurich (Suisse) depuis janvier dernier vise par ailleurs à faciliter les déplacements des employés entre les terminaux.



Renault avait dévoilé en mai 2024 sa stratégie en matière de véhicules autonomes, en collaboration avec WeRide, avec la mise en service de deux miniBus autonomes lors des internationaux de tennis de Roland-Garros.



'Avec 1.000 km parcourus et près de 700 personnes transportées, ce premier test grandeur nature a démontré la maturité de la technologie ainsi que la pertinence de cette solution de transport de personnes', estime la firme au losange.





Valeurs associées RENAULT 47,73 EUR Euronext Paris +1,12%