Renault: des portes 14% plus légères grâce à Constellium information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - Constellium a annoncé jeudi avoir mis au point, dans le cadre d'un partenariat conduit avec Renault , une porte automobiles en aluminium 14% plus légère que celles qui équipent actuellement les véhicules électriques.



La collaboration, qui se concentrait également sur les technologies de recyclage en boucle fermée, a permis par ailleurs de réduire de 33% le potentiel de réchauffement global (GWP) du composant.



Conclu en 2021, le projet de R&D français 'ISA3' portait sur le développement de portes en aluminium durables pour le secteur de l'automobile à partir de la nouvelle génération d'alliage d'aluminium dite '6xxx' de Constellium, qui associe formabilité, résistance à la corrosion, absorption d'énergie en cas de collision et recyclabilité.



Au-delà de Constellium et de Renault, le programme associait le spécialiste de la simulation numérique et du prototypage virtuel ESI Group, l'Institut de Soudure (Welding Institute) et l'Université de Lorraine.





