Renault dans le rouge en 2019 avec Nissan et les volumes

BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine), 14 février (Reuters) - R enault RENA.PA a fait état vendredi d'une forte dégradation de ses résultats annuels, tombés dans le rouge pour la première fois en dix ans sous l'effet conjoint des difficultés de Nissan 7201.T et de la détérioration de ses propres ventes sur plusieurs marchés clés. Le groupe au losange a accusé en 2019 une perte nette, part du groupe, de 141 millions d'euros, alors que l'année précédente, il affichait un bénéfice de 3,3 milliards. C'est sa première perte depuis la crise financière de 2007-2008, quand le résultat net, part du groupe, était ressorti négatif à hauteur de 3,1 milliards en 2009. Le bénéfice net de Renault a été amputé par une chute de la contribution de son partenaire Nissan ainsi que par une charge fiscale de 753 millions d'euros liée à la suspension du plan stratégique moyen terme lancé par l'ex-PDG Carlos Ghosn. Le constructeur a également réduit des deux tiers, à 1,10 euro par action, son dividende pour l'exercice écoulé, et dit viser pour l'année en cours une baisse de sa marge à 3-4%, contre 4,8% en 2019. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

