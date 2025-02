Renault: dans le rouge avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - Renault perd 1% et sous-performe ainsi le CAC40, sur fond de dégradation de conseil chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 55 à 52 euros, après 'des résultats 2024 et des perspectives 2025 vers le bas des attentes du marché'.



'À notre avis, la partie 'traditionnelle' du remarquable redressement de Renault a pris fin, laissant le dossier d'investissement plus dépendant du savoir-faire stratégique', estime le broker au sujet du constructeur automobile au losange.





Valeurs associées RENAULT 48,72 EUR Euronext Paris -0,45%