Renault-Contribution de Nissan de -3,573 mds d'euros au résultat du T1

28 mai (Reuters) - Renault SA RENA.PA a annoncé jeudi dans un communiqué que : * NISSAN A EU UNE CONTRIBUTION NÉGATIVE DE 3,573 MILLIARDS D'EUROS SUR SON RÉSULTAT NET DU T1 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -10.01% RENAULT Euronext Paris -2.78%