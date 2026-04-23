Renault confirme ses objectifs malgré des perturbations chez Dacia
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 07:33
Renault Group signe un début d'année en croissance, avec un chiffre d'affaires de 12,53 milliards d'euros au premier trimestre 2026, en hausse de 7,3% ( 8,8% à taux de change constants) . Cette progression repose à la fois sur l'activité automobile ( 6,5%) et sur Mobilize Financial Services ( 13%). Les ventes reculent toutefois de 3,3%, à 546 183 unités, pénalisées par des perturbations exceptionnelles chez Dacia.
Dans le détail, la marque Renault progresse ( 2,2%), soutenue par le succès des modèles électrifiés et des utilitaires. Alpine confirme sa forte dynamique avec des ventes en hausse de 54,7%. A l'inverse, Dacia recule de 16,3%, affectée par des problèmes logistiques liés à des conditions météorologiques sévères. La reprise s'amorce toutefois en mars, avec un carnet de commandes bien orienté.
L'électrification continue de tirer la croissance. Les ventes de véhicules électrifiés progressent de 12% en Europe et représentent désormais 52,3% du mix (VE et hybrides). Les véhicules 100% électriques comptent pour 17,0% des ventes, en hausse de 4 points sur un an.
Dans un environnement incertain, le groupe maintient ses objectifs pour 2026, avec une marge opérationnelle attendue autour de 5,5% et un free cash-flow d'environ 1 milliard d'euros.
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