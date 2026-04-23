Renault confirme objectifs 2026: marge opérationnelle ~5,5%, free cash-flow auto ~1 Md EUR

* Renault confirme perspectives financières 2026, visant marge opérationnelle Groupe d’environ 5,5% du chiffre d’affaires. * Objectif maintenu de free cash-flow Automobile d’environ 1 milliard EUR. * Confirmation intervient après un chiffre d’affaires T1 à 12,5 milliards EUR, en hausse de 7,3% sur un an. * Progression tirée par Automobile à 10,8 milliards EUR (+6,5%) et Mobilize Financial Services à 1,7 milliard EUR (+13%). * Groupe anticipe une marge opérationnelle au S2 supérieure au S1, malgré un environnement jugé difficile. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Renault SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230100OMX_____CNEWS_FR_GNW1001177390_fr) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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