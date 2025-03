Renault: commandes ouvertes pour la R5 E-Tech Roland Garros information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Renault annonce que la série spéciale Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros est disponible à la commande à compter de ce jour pour les détenteurs du R5 Roland-Garros R Pass, puis pour le grand public.



Proposée en version Autonomie Confort avec une batterie de 52 kWh et une autonomie jusqu'à 410 km WLTP, cette édition allie 'élégance et sportivité avec des éléments inspirés de l'univers du tennis, dont une teinte exclusive Gris Schiste Satin et des décors en ' Croix de Saint André ', indique le constructeur.



L'intérieur arbore une sellerie spécifique en textile recyclé et des détails évoquant Roland-Garros, comme un levier de vitesses inspiré du grip des raquettes.





Valeurs associées RENAULT 48,50 EUR Euronext Paris -1,40%