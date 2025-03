Renault: commande ouverte pour la nouvelle Mégane E-Tech information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 16:02









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que sa nouvelle gamme Mégane E-Tech electric, sa berline 100 % électrique assemblée à Douai, est désormais disponible à la commande enrichie d'une version Esprit Alpine et de diverses évolutions technologiques.



La fonctionnalité One Pedal offre notamment un cinquième niveau de freinage régénératif pour une conduite plus fluide et une meilleure récupération d'énergie.



Cette technologie développée par Ampere sera déployée sur R5, Scenic E-Tech electric et R4, et pourra être ajoutée en rétrofit sur les modèles produits après mars 2024.



Par ailleurs, Mégane E-Tech electric est désormais équipée d'un chargeur bidirectionnel 11 kW de série, avec une option 22 kW, permettant d'optimiser la consommation d'énergie en réinjectant l'électricité dans le réseau lors des pics de demande.



Comme l'intégralité de la gamme de véhicules particuliers électriques Renault, la nouvelle gamme Mégane E-Tech electric, assemblée en France, est éligible au bonus écologique 2025.







