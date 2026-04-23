Renault: Chiffre d'affaires solide au 1er trimestre grâce aux partenaires et Clio 6

Le logo de Renault

par Gilles Guillaume

Renault Group a annoncé jeudi une ‌hausse de 7,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, très supérieure aux attentes, ses programmes de production et ​de vente pour ses partenaires Nissan et Geely compensant une baisse de 3,3% des volumes imputable à des problèmes logistiques chez Dacia.

Le groupe au losange a réalisé sur les trois premiers de l'année un chiffre d'affaires de 12,53 milliards ​d'euros, alors que le consensus fourni par l'entreprise et établi à partir des réponses de 17 analystes donnait en moyenne 11,69 milliards d'euros (+0,1%).

Renault a enregistré un ​rebond de ses ventes à partenaires, qui ont contribué ⁠pour 5,9 points à la croissance du chiffre d'affaires - contre un impact négatif de 3,5 points un an ‌plus tôt - avec ses programmes de production pour la Nissan Micra en France ou de distribution de véhicules pour le chinois Geely au Brésil. Le chiffre d'affaires a également bénéficié de ​la transition de la Clio 5 à ‌la Clio 6, dont le prix de vente moyen a augmenté entre les ⁠deux générations de la petite berline.

Les ventes en volume du groupe - 546.183 unités - ont cependant souffert de la fermeture au transport maritime du détroit de Gibraltar dix jours au début de l'année, à cause de vents violents, entravant l'approvisionnement ⁠de pièces pour l'usine de ‌Tanger, au Maroc, ainsi que l'expédition de véhicules finis depuis le site.

Les ventes de la ⁠marque low-cost Dacia ont ainsi chuté de 16,3% sur la période, tandis que celles de la marque Renault ont ‌augmenté de 2,2%.

Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur financier Duncan Minto s'est montré confiant ⁠pour le deuxième trimestre, estimant que les ventes seront soutenues par le bon niveau ⁠de carnet de commandes.

Le constructeur ‌automobile français, qui a annoncé par ailleurs "des mesures complémentaires pour atténuer l'impact potentiel de la crise au Moyen-Orient sur ​les coûts de matières premières, d'énergie et de logistique", a ‌confirmé ses objectifs 2026, à savoir une marge opérationnelle autour de 5,5%, contre 6,3% en 2025, et un free cash-flow de l'automobile d'environ 1,0 ​milliard d'euros, contre 1,47 milliard en 2025.

"Il faudra qu'on surveille le monde externe, on a des signaux sur les matières premières qui sont en hausse, on suit tous le prix du baril, on sait que ça ⁠peut impacter à un moment ou à un autre, à ce stade on ne voit aucun impact sur la demande", a ajouté Duncan Minto.

Les ventes de véhicules électriques ont grimpé de 20,9% à 17% des ventes du groupe - en hausse de 4 points de pourcentage par rapport au trimestre identique de 2025, grâce au succès de la R5, tandis que les ventes d'hybrides ont représenté 35,3% des ventes, 5,1 points de plus que l'an dernier.

(Reportage Gilles Guillaume, édité ​par Augustin Turpin et Blandine Hénault)