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Renault-Chiffre d'affaires meilleur que prévu malgré la pression sur les prix
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 19:01
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Renault Group RENA.PA a fait état mercredi d'une hausse de 9,5% de son chiffre d'affaires au premier semestre, supérieure aux attentes, parvenant à résister à la pression croissante de ses concurrents historiques ou des nouveaux venus chinois sur les prix des voitures en Europe.

Le groupe au losange, dont les ventes en volume ont au contraire légèrement baissé de 0,4% sur la période à cause notamment de problèmes logistiques chez Dacia en début d'année

nL8N43P05T , a réalisé un chiffre d'affaires de 30,3 milliards d'euros sur les six premiers mois de 2026, contre 27,6 milliards un an plus tôt.

Selon un consensus fourni par Renault, 21 analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 29,4 milliards d'euros.

(Reportage Gilles Guillaume et Nick Carey, édité par Benoit Van Overstraeten)

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