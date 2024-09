Renault cèdera à Nissan jusqu’à 195,4 millions d'actions Nissan

Cette opération permettra "d'accélérer le désendettement du groupe et de soutenir sa détermination à retrouver une notation financière 'Investment grade'", déclare Renault.

Avec un cours de l'action de Nissan de 408,5 yens (cours de clôture de l'action Nissan au 26 septembre 2024 retraité de 5 yens) et d'une cession d'un nombre d'actions Nissan maximum de 195 473 600, cette cession représenterait un flux de trésorerie positif "jusqu'à 494 millions d'euros à la date de l'opération", "ce qui renforcerait encore la position nette financière positive de l'Automobile de Renault Group", ajoute le groupe.

(AOF) - "Renault Group va céder à Nissan jusqu’à 195 473 600 actions Nissan représentant environ 5% du capital de Nissan". Le constructeur français (+2,98% à 40,09 euros) a déjà réalisé deux cessions d’actions Nissan le 13 décembre 2023 et le 28 mars 2024. Cette troisième opération sera mise en œuvre dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé par Nissan le 26 septembre 2024 et qui sera réalisé le 27. "Nissan a indiqué sa décision d’annuler les actions acquises, ce qui aura un effet relutif pour ses actionnaires", souligne Renault dans son communiqué.

