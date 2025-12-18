Renault, Capgemini, GTT ... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 19 décembre 2025

(AOF) - Capgemini

Capgemini annonce une réduction du nombre d'actions composant son capital de 1 418 000 titres. Le capital est donc désormais composé de 169 928 671 actions. Cette réduction démontre la capacité de la société à associer ses collaborateurs au développement et à la performance du groupe tout en assurant un retour attractif aux actionnaires avec une baisse du nombre d'actions en circulation.

Foncière Inea

Foncière Inea a cédé une plateforme logistique de près de 14 700 m² détenue par sa filiale Flex Park et située à Saint-Ouen-L'Aumône dans le 95. La transaction, d'une montant de 15 millions d'euros, s'inscrit dans la stratégie d'arbitrage initiée par Inea en début d'année.

GTT

Au cours du quatrième trimestre, GTT a reçu une commande de la part de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier. Ce dernier sera construit par le chantier naval Hyundai Samho Heavy Industries pour le compte de l'armateur Hyundai Glovis. Le méthanier sera équipé du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

Renault

Renault a communiqué en saluant le relèvement de sa note de crédit à BBB- par S&P Global, avec une perspective stable. Auparavant, la note était de BB+. Pour le constructeur automobile, l'amélioration de cette note reflète la transformation profonde du groupe et la résilience de son modèle économique. Le changement reflète le succès du renouvellement de la gamme de produits de Renault Group, de sa stratégie multi-énergies et de son expansion en cours à l'international.

Scor

Scor annonce le renouvellement, pour 3 ans, de son mécanisme de capital contingent susceptible d'apporter au groupe des capitaux supplémentaires pour un montant pouvant atteindre 300 millions d'euros en cas de survenance d'événements extrêmes (catastrophes naturelles ou événements affectant la mortalité) ou de baisse significative du cours de bourse des actions ordinaires de la société. Cette solution a pour objectif de protéger les capitaux propres et, par conséquent, la solvabilité du groupe dans de telles hypothèses.

Waga Energy

Waga Energy a été choisie par le comté de Wicomico pour produire du biométhane sur le site de stockage de déchets de Newland Park, situé dans le Maryland aux Etats-Unis. Le site utilisera la technologie Wagabox développée et brevetée par la société française. Une fois opérationnel, il traitera jusqu'à 1600 mètres cubes par heure de biogaz et produira plus de 62 GWh de biométhane par an, qui sera directement injecté dans le réseau local. Le projet permettra notamment de compenser environ 12 200 tonnes d'équivalents CO² par an en capturant le méthane.