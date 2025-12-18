 Aller au contenu principal
Renault, Capgemini, GTT ... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 19 décembre 2025
information fournie par AOF 18/12/2025 à 18:27

(AOF) - Capgemini

Capgemini annonce une réduction du nombre d'actions composant son capital de 1 418 000 titres. Le capital est donc désormais composé de 169 928 671 actions. Cette réduction démontre la capacité de la société à associer ses collaborateurs au développement et à la performance du groupe tout en assurant un retour attractif aux actionnaires avec une baisse du nombre d'actions en circulation.

Foncière Inea

Foncière Inea a cédé une plateforme logistique de près de 14 700 m² détenue par sa filiale Flex Park et située à Saint-Ouen-L'Aumône dans le 95. La transaction, d'une montant de 15 millions d'euros, s'inscrit dans la stratégie d'arbitrage initiée par Inea en début d'année.

GTT

Au cours du quatrième trimestre, GTT a reçu une commande de la part de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier. Ce dernier sera construit par le chantier naval Hyundai Samho Heavy Industries pour le compte de l'armateur Hyundai Glovis. Le méthanier sera équipé du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

Renault

Renault a communiqué en saluant le relèvement de sa note de crédit à BBB- par S&P Global, avec une perspective stable. Auparavant, la note était de BB+. Pour le constructeur automobile, l'amélioration de cette note reflète la transformation profonde du groupe et la résilience de son modèle économique. Le changement reflète le succès du renouvellement de la gamme de produits de Renault Group, de sa stratégie multi-énergies et de son expansion en cours à l'international.

Scor

Scor annonce le renouvellement, pour 3 ans, de son mécanisme de capital contingent susceptible d'apporter au groupe des capitaux supplémentaires pour un montant pouvant atteindre 300 millions d'euros en cas de survenance d'événements extrêmes (catastrophes naturelles ou événements affectant la mortalité) ou de baisse significative du cours de bourse des actions ordinaires de la société. Cette solution a pour objectif de protéger les capitaux propres et, par conséquent, la solvabilité du groupe dans de telles hypothèses.

Waga Energy

Waga Energy a été choisie par le comté de Wicomico pour produire du biométhane sur le site de stockage de déchets de Newland Park, situé dans le Maryland aux Etats-Unis. Le site utilisera la technologie Wagabox développée et brevetée par la société française. Une fois opérationnel, il traitera jusqu'à 1600 mètres cubes par heure de biogaz et produira plus de 62 GWh de biométhane par an, qui sera directement injecté dans le réseau local. Le projet permettra notamment de compenser environ 12 200 tonnes d'équivalents CO² par an en capturant le méthane.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

CAPGEMINI
147,4500 EUR Euronext Paris -0,27%
FONCIERE INEA
34,000 EUR Euronext Paris +1,19%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
157,5000 EUR Euronext Paris +1,68%
RENAULT
35,6900 EUR Euronext Paris -1,95%
SCOR
27,8600 EUR Euronext Paris +0,07%
WAGA ENERGY
21,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/12/2025 à 18:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

