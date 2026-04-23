Renault-CA supérieur aux attentes au T1 avec les ventes à partenaires et Clio 6

Renault Group RENA.PA a annoncé jeudi une hausse de 7,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, très supérieure aux attentes, ses programmes de production et de vente pour ses partenaires Nissan et Geely compensant une baisse de 3,3% des volumes imputable à des problèmes logistiques chez Dacia.

Le groupe au losange a réalisé sur les trois premiers de l'année un chiffre d'affaires de 12,53 milliards d'euros, alors le consensus fourni par l'entreprise et établi à partir des réponses de 17 analystes tablait en moyenne sur 11,69 milliards d'euros (+0,1%).

Renault a enregistré une forte hausse de ses ventes à partenaires, qui ont contribué pour 5,9 points à la croissance du chiffre d'affaires avec ses programmes de production pour la Nissan Micra ou de distribution de véhicules du chinois Geely au Brésil, et bénéficié également de la transition de la Clio 5 à la Clio 6, dont le prix de vente moyen a augmenté entre les deux générations.

Les ventes en volume du groupe - 546.183 unités - ont cependant souffert de la fermeture au transport maritime du détroit de Gibraltar au début de l'année, à cause de vents violents, entravant l'approvisionnement de pièces pour l'usine de Tanger, au Maroc, ainsi que l'expédition de véhicules finis depuis le site.

Les ventes de la marque low-cost Dacia ont ainsi chuté de 16,3% sur la période, tandis que celles de la marque Renault ont augmenté de 2,2%

Le constructeur automobile français, qui a annoncé par ailleurs "des mesures complémentaires pour atténuer l'impact potentiel de la crise au Moyen-Orient sur les coûts de matières premières, d'énergie et de logistique", a confirmé ses objectifs 2026, à savoir une marge opérationnelle autour de 5,5%, contre 6,3% en 2025, et un free cash-flow de l'automobile d'environ 1,0 milliard d'euros, contre 1,47 milliard en 2025.

Les ventes de véhicules électriques ont grimpé de 20,9% à 17% des ventes du groupe - en hausse de 4 points de pourcentage par rapport au trimestre identique de 2025.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)