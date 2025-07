Renault: Axel Plasse nommé directeur d'Hypertech Alpine information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - Alpine annonce la nomination d'Axel Plasse en tant que directeur d'Hypertech Alpine à compter du 1er septembre 2025. Il rejoindra à ce titre le comité de direction d'Alpine et reportera directement à Philippe Krief, CEO d'Alpine et Chief Technology Officer du Groupe Renault .



Il succède ainsi à Bruno Famin, nommé Directeur Motorsport en charge des activités sportives de Viry-Châtillon, qui continuera de relever les ambitions d'Alpine en compétition et reportera désormais à Axel Plasse.



Pour rappel, le centre d'excellence Hypertech Alpine, basé à Viry-Châtillon, vise à développer des véhicules ultra-haute performance et des innovations technologiques avancées pour Alpine et le Groupe Renault.



Fort d'une carrière débutée en 1993 chez Renault Sport F1, Axel Plasse a notamment dirigé le projet moteur RS25 V10 lors du premier titre constructeur de Renault F1. Après un passage chez Renault Group comme Directeur de la stratégie moteurs et boîtes de vitesses, il a récemment occupé le poste de Directeur R&D et marketing produit Power Mechanical chez Valeo.





