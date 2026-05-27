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Renault aurait signé des accords syndicaux en Espagne
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 10:12

Renault se distingue en tête du CAC 40 avec un gain de 4,19%, à 29,87 euros, soutenu par des informations de Reuters sur l'activité du groupe en Espagne.

Selon l'agence de presse, le constructeur automobile et les organisations syndicales en Espagne auraient trouvé un accord de principe. Ce dernier porterait sur la fabrication de cinq nouveaux modèles sur les sites de Palencia et Valladolid, et sur le maintien de 6 000 emplois.

Les principaux volets de l'accord portent sur les salaires, la flexibilité, l'emploi et des aspects sociaux sur 2026-2028.

Toujours selon Reuters, le contrat doit permettre d'assurer l'avenir des usines de Valladolid et Palencia avec notamment une nouvelle plateforme de véhicules électriques.

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