Renault: Arctic Wolf partenaire cybersécurité de Alpine F1 information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Renault annonce que l'équipe BWT Alpine Formula One Team est désormais partenaire de Arctic Wolf.



Ce spécialiste en matière de cybersécurité déploiera sa plateforme Arctic Wolf Aurora et la solution Aurora Endpoint Security pour protéger l'infrastructure technologique de l'écurie de course.



La marque sera par ailleurs visible sur les monoplaces et l'équipement de l'équipe.



Oliver Oakes, Team Principal de BWT Alpine, souligne ainsi l'importance de la cybersécurité pour pouvoir se concentrer sur la performance en course.





Valeurs associées RENAULT 49,13 EUR Euronext Paris -0,39%