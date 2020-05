Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-Après avoir trop dépensé et investi, retour aux fondamentaux-DG Reuters • 29/05/2020 à 09:33









29 mai (Reuters) - Renault SA RENA.PA : * RENAULT-AU-DELÀ DES RÉDUCTIONS DE COÛTS, LE GROUPE PRÉSENTERA UN PLAN STRATÉGIQUE APRÈS LA PRISE DE FONCTION DU NOUVEAU DG LUCA DE MEO-DELBOS * RENAULT-LES ÉCONOMIES VIENDRONT AUSSI DES DÉPENSES PUBLICITAIRE ET D'UNE REVUE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER DU GROUPE-DELBOS * RENAULT-APRÈS AVOIR TROP DÉPENSÉ ET TROP INVESTI, NOUS REVENONS À NOS FONDAMENTAUX-DELBOS * RENAULT A L'INTENTION DE RESTER EN FORMULE 1-DELBOS * RENAULT-LES ÉCONOMIES DANS L'INGÉNIERIE VIENDRONT DE LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE SOUS-TRAITANTS MAIS AUSSI DE LEUR PRÉSENCE DANS DES PAYS À PLUS BAS COUTS-DELBOS * RENAULT-LES DISCUSSIONS AVEC DAIMLER SUR LES SUJETS OÙ IL EST POSSIBLE DE RENFORCER LA COOPÉRATION AU SEIN DE L'ALLIANCE AVEC NISSAN ONT ACCÉLÉRÉ CES DERNIERS MOIS-DELBOS * RENAULT N'A PAS BESOIN D'AUGMENTATION DE CAPITAL, NI A COURT NI A MOYEN TERME-DELBOS * RENAULT ESPERE QUE LA FACILITÉ DE CREDIT GARANTIE PAR L'ETAT SERA EN PLACE DANS LES PROCHAINS JOURS-DELBOS * RENAULT NE DECIDERA RIEN D'ABRUPT SUR LA RESTRUCTURATION DES USINES EN FRANCE, LES CHANGEMENTS INTERVIENDRONT POUR L'ESSENTIEL ENTRE 2022 ET 2024-DELBOS * RENAULT-CLOTILDE DELBOS NE VOIT PAS DE RISQUE QUE LES PLANS DE RESTRUCTURATION EN FRANCE NE SOIENT PAS EN MESURE D'AVOIR LIEU * RENAULT CONFIRME QU'UN ACCORD AVEC LES BANQUES A ÉTÉ TROUVÉ SUR LE PGE, IL MANQUE SEULEMENT LE DÉCRET DU GOUVERNEMENT-DELBOS * RENAULT-LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ÉTUDIERA DANS LES PROCHAINES SEMAINES LA QUESTION DE LA PARTICIPATION DU GROUPE À LA JV PSA-TOTAL SUR LES BATTERIES-DELBOS * RENAULT-IL N'EST PAS RÉALISTE DE VISER UN FREE CASH FLOW POSITIF EN 2020 EN RAISON DU CORONAVIRUS ET DES RESTRUCTURATIONS ENGAGÉES-DELBOS * RENAULT NE DONNERA PAS D'AUTRE DETAIL SUR SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES TANT QUE LE NOUVEAU DG N'AURA PAS PRIS SES FONCTIONS-DELBOS * LUCA DE MEO DEVRAIT PRÉSENTER SA STRATÉGIE POUR RENAULT AUTOUR DE LA FIN DE L'ANNÉE-DELBOS * RENAULT ATTENDRA QUE LES MARCHÉS SE STABILISENT POUR ESTIMER, D'ICI QUELQUE MOIS OU SEMAINES, SON FUTUR PROFIL DE DETTE ET DE CASH DISPONIBLE-DELBOS Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Reporting By Gilles Guillaume)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -4.65% RENAULT Euronext Paris -5.00%