3 septembre (Reuters) - RENAULT SA RENA.PA : * GROUPE RENAULT ANNONCE UN PROJET D'ÉVOLUTION DE SON ORGANISATION AUTOUR DE SES MARQUES * PROJET D'ÉVOLUTION DE SON ORGANISATION AUTOUR DE SES MARQUES EN LES REGROUPANT AUTOUR DE QUATRE BUSINESS UNITS (BU) : RENAULT, DACIA, ALPINE ET NOUVELLES MOBILITÉS * L'OBJECTIF SERAIT DE DONNER À CHAQUE BU UNE ORGANISATION AUTONOME * CE PROJET VISE À CRÉER ORGANISATION PLUS SIMPLE ET PLUS ORIENTÉE VERS RÉSULTATS, TOUT EN RENFORÇANT LA COHÉSION, LA MOTIVATION ET LE SENTIMENT D'APPARTENANCE DES ÉQUIPES AINSI REGROUPÉES PAR MARQUES * L'ORGANISATION DES FONCTIONS AU NIVEAU TRANSVERSAL SERA AUSSI INCLUSE DANS LA RÉFLEXION * LA RÉFLEXION AUTOUR DE LA CRÉATION, DE L'ORGANISATION ET DE LA MISE EN PLACE DE CES NOUVELLES BU SERA PILOTÉE PAR : LUCA DE MEO, CEO DU GROUPE, POUR RENAULT * LA RÉFLEXION AUTOUR DE LA CRÉATION, DE L'ORGANISATION ET DE LA MISE EN PLACE DE CES NOUVELLES BU SERA PILOTÉE PAR : DENIS LE VOT, DIRECTEUR RÉGIONS, COMMERCE ET MARKETING DU GROUPE, POUR DACIA * LA RÉFLEXION AUTOUR DE LA CRÉATION, DE L'ORGANISATION ET DE LA MISE EN PLACE DE CES NOUVELLES BU SERA PILOTÉE PAR : CYRIL ABITEBOUL, DIRECTEUR GÉNÉRAL RENAULT SPORT RACING, POUR ALPINE * RÉFLEXION AUTOUR DE CRÉATION, DE L'ORGANISATION ET MISE EN PLACE DE CES NOUVELLES BU SERA PILOTÉE PAR : CLOTILDE DELBOS, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE, POUR LES NOUVELLES MOBILITÉS * DÈS QU'IL SERA SUFFISAMMENT ABOUTI, CE PROJET D'ÉVOLUTION D'ORGANISATION SERA PARTAGÉ AVEC LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +5.67%