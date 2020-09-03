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Renault annonce un projet d'évolution de son organisation autour de ses marques
Reuters03/09/2020 à 15:45

3 septembre (Reuters) - RENAULT SA RENA.PA :

* GROUPE RENAULT ANNONCE UN PROJET D'ÉVOLUTION DE SON ORGANISATION AUTOUR DE SES MARQUES

* PROJET D'ÉVOLUTION DE SON ORGANISATION AUTOUR DE SES MARQUES EN LES REGROUPANT AUTOUR DE QUATRE BUSINESS UNITS (BU) : RENAULT, DACIA, ALPINE ET NOUVELLES MOBILITÉS

* L'OBJECTIF SERAIT DE DONNER À CHAQUE BU UNE ORGANISATION AUTONOME

* CE PROJET VISE À CRÉER ORGANISATION PLUS SIMPLE ET PLUS ORIENTÉE VERS RÉSULTATS, TOUT EN RENFORÇANT LA COHÉSION, LA MOTIVATION ET LE SENTIMENT D'APPARTENANCE DES ÉQUIPES AINSI REGROUPÉES PAR MARQUES

* L'ORGANISATION DES FONCTIONS AU NIVEAU TRANSVERSAL SERA AUSSI INCLUSE DANS LA RÉFLEXION

* LA RÉFLEXION AUTOUR DE LA CRÉATION, DE L'ORGANISATION ET DE LA MISE EN PLACE DE CES NOUVELLES BU SERA PILOTÉE PAR : LUCA DE MEO, CEO DU GROUPE, POUR RENAULT

* LA RÉFLEXION AUTOUR DE LA CRÉATION, DE L'ORGANISATION ET DE LA MISE EN PLACE DE CES NOUVELLES BU SERA PILOTÉE PAR : DENIS LE VOT, DIRECTEUR RÉGIONS, COMMERCE ET MARKETING DU GROUPE, POUR DACIA

* LA RÉFLEXION AUTOUR DE LA CRÉATION, DE L'ORGANISATION ET DE LA MISE EN PLACE DE CES NOUVELLES BU SERA PILOTÉE PAR : CYRIL ABITEBOUL, DIRECTEUR GÉNÉRAL RENAULT SPORT RACING, POUR ALPINE

* RÉFLEXION AUTOUR DE CRÉATION, DE L'ORGANISATION ET MISE EN PLACE DE CES NOUVELLES BU SERA PILOTÉE PAR : CLOTILDE DELBOS, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE, POUR LES NOUVELLES MOBILITÉS

* DÈS QU'IL SERA SUFFISAMMENT ABOUTI, CE PROJET D'ÉVOLUTION D'ORGANISATION SERA PARTAGÉ AVEC LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA

(Gdansk Newsroom)

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