Renault: Alpine F1 signe un partenariat avec viagogo information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 10:53









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que son équipe de Formule 1, l'écurie BWT Alpine Formula One Team, a signé un partenariat 'révolutionnaire' avec viagogo, la plus grande plateforme de billetterie au monde.



viagogo sera visible dans l'environnement du garage, les hospitalités et les plateformes numériques de BWT Alpine Formula One Team tout au long de la saison 2025 et au-delà.



'Le partenariat avec viagogo marque une étape passionnante dans le rapprochement entre BWT Alpine Formula One Team et les fans du monde entier. En rendant les billets plus accessibles à travers une plateforme sûre et fiable, nous permettrons à davantage de supporters de vivre toute l'émotion des courses', a commenté Oliver Oakes, Team Principal de BWT Alpine Formula One Team.





Valeurs associées RENAULT 47,23 EUR Euronext Paris -0,80%