Renault: Alexis Chalopin est nommé Directeur des Affaires Européennes information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 09:45









(Zonebourse.com) - Alexis Chalopin a rejoint Renault Group comme Vice-Président en charge des affaires européennes.



il succède à Jean-André Barbosa, nommé Directeur des affaires publiques internationales de Renault Group le 1er juillet dernier.



Fort de son expérience au sein des institutions et en politiques publiques, il aura pour mission de poursuivre et maintenir la dynamique de dialogue et coopération auprès des instances européennes ainsi que des parties-prenantes.



Depuis 2023, il occupait le poste de conseiller en industrie et innovation auprès de la représentation française auprès de l'Union européenne et de négociateur au sein du Conseil de l'Union européenne.



' Sa connaissance des enjeux tant du secteur que ceux de l'Europe va être clef dans le développement de nos activités à Bruxelles. Nous devons aujourd'hui savoir profiter de l'opportunité qui nous est donnée par le dialogue stratégique pour porter aux décideurs les informations et le contexte nécessaire à la prise de décision sur des sujets majeurs ', a déclaré Jean-André Barbosa, Directeur des affaires publiques de Renault Group.







