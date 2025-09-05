Renault: Alexis Chalopin est nommé Directeur des Affaires Européennes
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 09:45
il succède à Jean-André Barbosa, nommé Directeur des affaires publiques internationales de Renault Group le 1er juillet dernier.
Fort de son expérience au sein des institutions et en politiques publiques, il aura pour mission de poursuivre et maintenir la dynamique de dialogue et coopération auprès des instances européennes ainsi que des parties-prenantes.
Depuis 2023, il occupait le poste de conseiller en industrie et innovation auprès de la représentation française auprès de l'Union européenne et de négociateur au sein du Conseil de l'Union européenne.
' Sa connaissance des enjeux tant du secteur que ceux de l'Europe va être clef dans le développement de nos activités à Bruxelles. Nous devons aujourd'hui savoir profiter de l'opportunité qui nous est donnée par le dialogue stratégique pour porter aux décideurs les informations et le contexte nécessaire à la prise de décision sur des sujets majeurs ', a déclaré Jean-André Barbosa, Directeur des affaires publiques de Renault Group.
Valeurs associées
|33,1200 EUR
|Euronext Paris
|+0,64%
A lire aussi
-
(AOF) - Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de août 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 61 avions commerciaux à 39 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 434 appareils à 76 clients. Airbus ... Lire la suite
-
"Le 10 septembre, la France s'arrête" : apparu en mai dans un canal confidentiel sur Telegram, l'appel a fini par déclencher une effervescence sur les réseaux sociaux, nourrie par un rejet du plan d'économies de François Bayrou puis par le soutien de la gauche. ... Lire la suite
-
Atteignant quelque 3.300 milliards d'euros, la dette représente désormais près de 114% du produit intérieur brut français. C'est l'argument central de François Bayrou pour obtenir la confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre : la France est au bord du surendettement. ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en début de séance, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui devrait conforter les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) ce ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer