Renault: accords définitif avec Nissan, qui investira jusqu'à 600 millions dans Ampère

(AOF) - Renault Group et Nissan annoncent avoir conclu les accords définitifs prévus par l'accord-cadre engageant signé le 6 février 2023. Nissan s'est engagé à investir jusqu'à 600 millions d'euros dans Ampere, la nouvelle entité de Renault Group dédiée au véhicule électrique et au software en Europe, pour devenir un investisseur stratégique et détenir un siège à son conseil d'administration. Les deux groupes envisagent également des projets opérationnels à forte création de valeur « en Inde, en Amérique latine et en Europe ».

Les accords définitifs formalisent également le rééquilibrage des participations croisées entre Renault Group et Nissan et le renforcement de la gouvernance de l'Alliance. Comme annoncé le 6 février 2023, Renault Group et Nissan conserveront une participation croisée de 15 %, avec une obligation de conservation, ainsi qu'une obligation de plafonnement de leurs participations.

Renault transférera 28,4 % de ses actions Nissan dans une fiducie française, où les droits de vote seront " neutralisés " : le constructeur français continuera de bénéficier pleinement des droits économiques (dividendes et produits de cession des actions) rattachés aux actions détenues par la fiducie jusqu'à la vente de ces actions. Nissan sera en mesure d'exercer les droits de vote attachés à sa participation dans Renault Group. Les droits de vote de Renault Group et de Nissan seront plafonnés à 15 % des droits de vote exerçables.

Renault Group n'aura aucune obligation de vendre les actions " dans un délai spécifique prédéterminé ". Renault aura " toute latitude pour vendre les actions Nissan détenues dans la fiducie, dans le cadre d'un processus organisé et coordonné avec Nissan ", dans lequel Nissan " bénéficiera d'un droit de première offre ", à son profit ou au profit d'un tiers désigné.