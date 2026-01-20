 Aller au contenu principal
Renault, Abivax, Virbac... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 20/01/2026 à 09:05

(AOF) - Abivax

Le titre Abivax sera à surveiller aujourd'hui après des informations parues dans La Lettre. Selon le média, outre Eli Lilly, le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca serait également sur les rangs pour racheter la société de biotechnologie française.

Alstom

Le spécialiste du transport ferroviaire dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Argan

Argan annonce que son conseil de surveillance a décidé à l'unanimité de nommer Laurence Batlle en qualité de membre indépendant à compter du 1er janvier 2026, en remplacement de Jean-Claude Le Lan Junior, jusqu'à l'AG prévue le 26 mars.

Bigben Interactive

Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, Bigben Interactive a vu ses revenus reculer de 3,8%, à 84,4 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'affiche en léger repli de 1,7%, à 219,8 millions d'euros. Le groupe a révisé à la baisse ses prévisions pour l'exercice en cours.

DMS Group

DMS Group a vu son chiffre d'affaires bondir de 17%, à 15,4 millions d'euros, au quatrième trimestre 2025. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus du spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie se sont appréciés de 9%, à 50 millions d'euros.

Eiffage

Eiffage poursuit le renforcement de son pôle énergie en Europe du Sud en prenant le contrôle d'un acteur spécialisé du génie climatique en Lombardie. Cette opération stratégique vise à répondre à la demande croissante en solutions d'efficacité énergétique et à diversifier les expertises techniques du groupe sur le marché italien.

Eurazeo

Eurazeo a signé un accord pour la cession à L Catterton, d'une participation minoritaire dans EX NIHILO, Maison parisienne de Haute Parfumerie. EX NIHILO est une maison de parfums de luxe française. La société a acquis une grande notoriété grâce à ses créations emblématiques Fleur Narcotique et Blue Talisman.

LVMH

Les entreprises du luxe et des spiritueux n'en ont pas fini avec leur début d'année difficile. Donald Trump, ulcéré par la résistance européenne à ses velléités de prise de contrôle du Groenland, a menacé d'imposer "une taxe de 200% sur les vins et champagnes français".

Oeneo

Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, l'activité du groupe Oeneo s'inscrit toujours dans un marché des vins et spiritueux en contraction, impacté par un faible volume de vendanges pour la troisième année consécutive et par le ralentissement de la consommation mondiale.

Quadient

MedExpress, l'une des principales pharmacies en ligne au Royaume-Uni, a déployé Quadient Impress, la plateforme cloud d'automatisation des documents du Français.

Renault

Renault Group annonce avoir vendu 2 336 807 véhicules dans le monde en 2025, soit une progression de 3,2% dans un marché en hausse de 1,6%, ses trois marques complémentaires enregistrant toutes une croissance supérieure à celle du marché. Par ailleurs, d'après L'Usine Nouvelle, Renault se préparerait à produire des drones militaires sur ses sites du Mans et de Cléon, projet qui "pourrait ouvrir la voie à un marché d'environ un milliard d'euros sur 10 ans avec la DGA", à en croire le média.

Sidetrade

Le spécialiste des des applications Order-to-Cash basées sur l'IA présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

SMAIO

Le spécialiste de la chirurgie rachidienne complexe diffusera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Valeo

Valeo annonce avoir remporté un contrat majeur auprès d'un "constructeur automobile mondial haut de gamme", sans en préciser le nom, et inaugurer à cette occasion une nouvelle ligne de production automatisée.

Valneva

Valneva indique avoir décidé de retirer volontairement les demandes d'autorisation de mise sur le marché et d'essais cliniques aux Etats-Unis pour son vaccin contre le chikungunya, Ixchiq, dont la licence a été suspendue par la FDA en août.

Vinci

Vinci fait part de l'acquisition, en Nouvelle-Zélande, de Fletcher Construction, une entreprise représentant un chiffre d'affaires annuel d'environ 630 millions d'euros (1,3 milliard de dollars néo-zélandais) pour un effectif de 2300 collaborateurs.

Virbac

Au quatrième trimestre, Virbac a vu la croissance de son chiffre d'affaires ralentir avec une progression de 7,1%, à 362 millions d'euros, à périmètre et change constant, contre une hausse de 12,3%, 364 millions d'euros sur les trois mois précédents. Au total, sur l'ensemble de l'exercice 2025, le spécialiste de la santé animale a vu ses revenus croître de 7,9%, à 1,465 milliard d'euros, toujours à périmètre et change constant. A taux de change réel, la hausse du chiffre d'affaires n'atteint plus que 1,9%.

Wendel

Dans un bref communiqué, Wendel confirme être en discussions non exclusives avec le groupe allemand de produits de consommation courante Henkel (Le Chat, Mir, Schwarzkopf, Loctite...) concernant une éventuelle opération impliquant sa filiale Stahl.

Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

Valeurs associées

ABIVAX
106,000 EUR Euronext Paris +4,95%
ALSTOM
26,510 EUR Euronext Paris -1,30%
ARGAN
66,200 EUR Euronext Paris -0,45%
BIGBEN INTERACTIVE
0,9220 EUR Euronext Paris -3,05%
EIFFAGE
118,800 EUR Euronext Paris -0,75%
EURAZEO
49,760 EUR Euronext Paris -1,17%
LVMH
572,600 EUR Euronext Paris -1,75%
OENEO
9,240 EUR Euronext Paris 0,00%
QUADIENT
16,000 EUR Euronext Paris -1,36%
RENAULT
31,810 EUR Euronext Paris +2,12%
SIDETRADE
211,000 EUR Euronext Paris 0,00%
SMAIO
7,300 EUR Euronext Paris -0,68%
VALEO
11,600 EUR Euronext Paris +0,17%
VALNEVA
3,904 EUR Euronext Paris -7,44%
VINCI
115,250 EUR Euronext Paris -0,73%
VIRBAC
360,000 EUR Euronext Paris +3,00%
WENDEL
80,800 EUR Euronext Paris +2,02%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
