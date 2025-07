Renault: abaisse ses objectifs 2025 à l'issue du 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 18:19









(Zonebourse.com) - Renault Group a publié ses données financières préliminaires au titre du 1er semestre. Le Losange évoque un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros, en hausse de 2,5 %, avec une marge opérationnelle à 6 % et un free cash-flow limité à 47 millions d'euros, pénalisé par une variation de BFR d'environ -900 millions.



Le constructeur indique que ses résultats ont été impactés par une performance du mois de juin moins élevée qu'anticipée avec notamment des volumes légèrement en-deçà des attentes, une pression commerciale accrue liée à la poursuite de la baisse du marché retail et une sous-performance de l'activité LCV dans un marché en fort repli en Europe.



Pour l'ensemble de 2025, le Groupe anticipe désormais une marge autour de 6,5 % et un free cash-flow entre 1 et 1,5 milliard d'euros, contre >7 % et >2 milliards précédemment.



Renault assure poursuivre ses efforts sur la réduction des coûts pour préserver la création de valeur.



Le constructeur précise que les chiffres préliminaires publiés dans ce communiqué sont non audités et que les résultats du 1er semestre 2025 seront publiés le 31 juillet 2025.





Valeurs associées RENAULT 41,2500 EUR Euronext Paris +1,00%