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Rémy Cointreau vise une croissance de 60% du ROC d'ici trois ans
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 11:12

(Actualisé tout du long avec contexte, commentaires d'analystes, cours à jour)

Rémy Cointreau RCOP.POA s'est engagé jeudi à doubler ses ventes dans le "Travel retail" et les marchés émergents et à ajouter environ 100 millions d’euros à son résultat opérationnel courant (ROC) d’ici 2028-2029, alors que le directeur général Franck Marilly déploie son plan de transformation triennal RC Forward.

À la Bourse de Paris, le titre du fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau, sous pression depuis 2023 dans un contexte de baisse des ventes, bondissait d'environ 10,88% à 41,58 euros vers 08h55 GMT, contre un gain de 0,63% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.

La publication des résultats a permis à Franck Marilly, qui a pris la tête du groupe il y a environ un an, de dévoiler les détails du plan RC Forward a annoncé en avril, dont l'objectif de ROC, qui implique une croissance de 60% par rapport au niveau actuel.

Rémy Cointreau a cependant fait état d’une baisse de 11,5% de son ROC annuel en données organiques, inférieure aux attentes, et a divisé par deux son dividende. Le groupe dit prévoir un retour à la croissance organique de son chiffre d'affaires ainsi qu’une légère amélioration de la marge opérationnelle courante en 2026-27.

Le ROC s’est établi à 165,4 millions d’euros, en baisse de 11,5 % en données organiques, alors que 16 analystes tablaient en moyenne sur un recul de 12,8 %, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Rémy Cointreau reste confronté à un ralentissement sectoriel lié à la hausse du coût de la vie et à l’impact des droits de douane sur ses deux principaux marchés, les États-Unis et la Chine.

Le groupe prévoit de lancer plusieurs projets de croissance "majeurs " appelés à façonner la trajectoire de son chiffre d’affaires, dont une innovation pour Rémy Martin aux États-Unis prévue au premier trimestre 2027-2028.

DES OBJECTIFS À MOYEN TERME ATTENDUS EN NOVEMBRE

Rémy Cointreau subit également l’impact des droits de douane sur ses principaux marchés, les États-Unis et la Chine.

Le plan de Franck Marilly vise par ailleurs à améliorer l’efficacité des réseaux de distribution, des dépenses marketing et promotionnelles, ainsi qu’à renforcer la présence de Rémy Cointreau dans les marchés émergents, notamment via la création d’une division dédiée.

Le groupe a indiqué qu’il présenterait ses objectifs à moyen terme en novembre, avec ses résultats semestriels.

Selon Laurence Whyatt, analyste chez Barclays, des questions demeurent cependant quant à la stratégie du nouveau directeur général.

"Nous n'avons (...) toujours pas vu de signes concrets d'un plan détaillé", a-t-il déclaré.

D'après Sarah Thirion, stratège chez TP Icap Midcap, "la reprise reste à ce stade largement technique (normalisation des stocks, effets de base) et encore peu portée par une amélioration du mix, ce qui limite la visibilité sur la trajectoire de rentabilité."

Pour l’exercice en cours, Rémy Cointreau vise un retour à la croissance organique du chiffre d’affaires et une légère amélioration de la marge opérationnelle courante.

(Rédigé par Elena Smirnova, Dominique Vidalon et Emma Rumney, édité par Augustin Turpin)

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