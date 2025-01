Rémy Cointreau: ventes en recul de 20,6% au 3T, "bas de la fourchette" visé pour 2024-2025

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROB KIM )

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a encore été affecté au troisième trimestre par la baisse de ses ventes aux Etats-Unis et des conditions de marché "plus difficiles" en Chine, et dit mercredi viser "le bas de la fourchette" concernant ses objectifs annuels.

L'entreprise fait état d'un chiffre d'affaires en recul de 20,6% sur un an au troisième trimestre, à 254,1 millions d'euros.

"Au troisième trimestre, la région Amériques a enregistré une forte baisse de ses ventes, affectées par des effets de déstockage et une base de comparaison élevée", détaille le communiqué.

Dans la région Asie-Pacifique (Apac), les ventes "affichent un recul marqué reflétant des conditions de marché plus difficiles en Chine. Toutefois l'Asie du Sud-Est renoue avec la croissance grâce à la très bonne performance des Liqueurs & Spiritueux".

De son côté, la région EMEA (Moyen orient et Afrique) "enregistre un léger recul, démontrant une forte amélioration séquentielle par rapport au deuxième trimestre, grâce à la bonne dynamique des Liqueurs & Spiritueux", est-il indiqué.

Pour l'ensemble des neuf premiers mois de son exercice décalé, le groupe indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 787,8 millions d'euros, en recul de 17,7%.

L'entreprise, très dépendante du succès du cognac qui représente près des deux tiers de son chiffre d'affaires et de la demande des Chinois pour cette boisson haut de gamme, indique que les ventes de cette division ont reculé de 21% au troisième trimestre.

"La Chine enregistre un recul marqué de ses ventes (de cognac) dans un environnement de marché complexe. Si le groupe a bénéficié d'une forte progression des ventes directes, la performance globale a été pénalisée par le ralentissement des ventes indirectes dues à la prudence des distributeurs", précise Rémy Cointreau.

En novembre, la Chine avait annoncé qu'elle imposerait "des mesures temporaires antidumping" sur le brandy importé de l'UE. En octobre, la Chine avait décidé d'imposer aux importateurs européens le dépôt d'une caution auprès des douanes chinoises.

Dans ce contexte, le groupe dit ne pas s'attendre à une reprise de croissance "avant le quatrième trimestre 2024-2025 au plus tôt" dans la région Amériques et table sur "une détérioration séquentielle des ventes au second semestre par rapport au premier semestre" dans la région Asie-Pacifique. Et dans la région EMEA, il indique miser sur "la poursuite d'une consommation en demi-teinte au second semestre".

"Dans cet environnement dégradé", si Rémy Cointeau réitère ses objectifs pour l'exercice - soit entre 15% et 18% de baisse organique (à périmètre et taux de change constants) du chiffre d'affaires, et une marge opérationnelle courante comprise entre 21% et 22%, en organique - il précise toutefois "prévoir une performance annuelle dans le bas de la fourchette (proche de -18% en organique)".