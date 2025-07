Rémy Cointreau: un accord trouvé sur le cognac en Chine information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau a annoncé vendredi avoir conclu avec les autorités chinoises un accord que le producteur de spiritueux juge 'bien moins contraignant' que ceux envisagés jusqu'ici.



Dans un communiqué, le groupe français indique que l'accord trouvé entre Pékin et certains producteurs de cognac porte sur des 'engagements de prix minimum' applicables aux importations des eaux-de-vie issues de la distillation de raisin en récipients de moins de 200 litres et originaires de l'Union européenne.



En contrepartie, les droits antidumping, qui avaient atteint jusqu'à 38,1% pour la division cognac de Rémy Cointreau, ne seront pas appliqués.



Rémy, qui souligne que cet accord ne constitue en aucun cas une reconnaissance de pratiques de dumping, reconnaît que ces conditions sont moins avantageuses que celles en vigueur avant l'ouverture de l'enquête, mais qu'elle s'annoncent aussi bien moins contraignantes que celles envisagées lors de la publication de ses résultats annuels, le mois dernier.



La société souligne que cet arrangement devrait permettre un renforcement de certains investissements en Chine et une mise à jour de ses objectifs annuels lors de la publication du 1er trimestre, le 25 juillet prochain.



A la Bourse de Paris, l'action Rémy Cointreau cédait 0,7% vendredi vers 10h45, un repli toutefois limité au regard de la baisse de 1,2% du marché parisien dans son ensemble.



Ces annonces interviennent alors que les autorités chinoises avaient déclaré prévoir de rendre leur décision finale concernant l'enquête anti-dumping sur les importations de brandy en provenance de l'Union européenne (UE) 'dans les prochains jours'.



Pékin avait ouvert cette enquête le 5 janvier dernier à la suite d'une demande de l'Association des boissons alcoolisées de Chine (China Alcoholic Drinks Association) au nom de l'industrie nationale.



Depuis octobre dernier, la Chine imposait des mesures anti-dumping temporaires sur le cognac originaire de l'UE.



Les importateurs originaires de l'UE devaient ainsi verser auprès des douanes chinoises des dépôts basés sur des marges de dumping comprises entre 30,6% et 39%.



Du fait de ces éléments et des tensions commerciales mondiales, l'action Rémy a perdu plus de 20% depuis le début de l'année.





