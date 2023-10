Rémy Cointreau: Stifel reste à achat, réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 10:35

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur Rémy Cointreau, mais avec un objectif de cours ramené de 187 à 150 euros, s'attendant à ce que la maison de vins et spiritueux abaisse ses objectifs à l'occasion de son point d'activité du 27 octobre.



'Le cognac fait face aux Etats-Unis à de forts défis à court terme', note le broker, pointant notamment une demande plus faible et une intensité promotionnelle dans les catégories plus basses, et il voit une reprise longtemps attendue 'probablement reportée à 2024'.



'Nous continuons d'apprécier la forte exposition à la catégorie hautement rentable et oligopolistique du cognac', indique néanmoins Stifel, qui juge aussi que 'le potentiel de bénéfices de la plus petite division liqueurs et spiritueux est sous-estimé'.