Remy-Cointreau : soulève la résistance majeure des 42E

Violent contrepied haussier après une fausse sortie baissière sous 38,8E 48H auparavant : Remy-Cointreau bondit de 14% vers 42,9E sur l'annonce d'un "retour à une croissance organique durable du chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive de la dynamique au cours de l'exercice".

Le titre soulève la résistance majeure des 42E (27 février, 20 avril, 6 mai) qui coïncide avec la MM200 ainsi que l'oblique baissière moyen terme issue des 180E d'avril 2023 puis des 62E de juillet 2025.

Le prochain objectif sera 46E, l'ex-palier de résistance du 11 au 20 février dernier.