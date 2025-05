Rémy Cointreau, Soitec, Stellantis...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide a annoncé deux opérations de croissance externe outre-Rhin. Le Français a racheté intensivLeben GmbH et AP-Sachsen GmbH, deux sociétés de soins complexes résidentiels. Cette opération va permettre à Air Liquide d'élargir sa présence sur le marché des lieux de vie médicalisés. Le groupe accompagne déjà plus de 220 000 patients en Allemagne où il est présent depuis plus de 25 ans. L'activité Santé soutient 2,1 millions de personnes à domicile vivant avec une maladie chronique, et a fait de la Santé à Domicile une des priorités stratégiques de développement.

Aubay

Aubay est entré ce jour en négociations exclusives avec Holding Solutec SAS en vue de l'acquisition de 100% du capital social de Solutec. L'acquisition serait réalisée quasi exclusivement en numéraire. Solutec compte plus de 1400 collaborateurs et a généré en 2024 un chiffre d'affaires rentable de 112 millions d'euros. Elle "accompagne une clientèle de grands comptes dans leur digitalisation, sur des activités parfaitement analogues à celles de Aubay ", précise le communiqué.

Carbios

Carbios a signé ses premiers contrats de vente pluriannuels avec deux leaders mondiaux de la cosmétique que sont L'Oréal et L'Occitane en Provence. Ces accords confirment la demande du marché pour du PET de qualité, recyclé et recyclable, issu du recyclage enzymatique. Pour L'Oréal et l'Occitane en Provence, cela répond à leurs objectifs de circularité et de qualité pour leurs emballages.

Crédit Agricole

Crédit Agricole S.A. le lancement de son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole dans le monde. Crédit Agricole S.A. va proposer à plus de 190 000 salariés et anciens salariés retraités éligibles du groupe Crédit Agricole, une souscription à des actions nouvelles de Crédit Agricole S.A. Dans le cadre de cette augmentation de capital réservée (ACR 2025), le prix de souscription de l'action sera égal à la moyenne arithmétique des cours d'ouverture de l'action du 26 mai au 20 juin 2025 inclus, assortie d'une décote de 20%.

Derichebourg

Derichebourg a enregistré, au titre du premier semestre 2024-2025, un résultat net part du Groupe, qui a doublé sur un an, s'élevant à hauteur de 63,2 millions d'euros. "Elior a signé sa première contribution d'ampleur au résultat net consolidé", a affirmé Daniel Derichebourg. L'Ebitda courant s'affiche en hausse de 14,1%, à 162,1 millions d'euros alors que le chiffre d'affaires du groupe de recyclage et de nettoyage d'entreprises s'inscrit en recul de 2%, à 1,7 milliard d'euros.

Eurazeo

Eurazeo, via son équipe Small-mid buyout, est entrée en négociations en vue d'un investissement dans 3P, éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de gestion des marchés publics, couvrant la totalité du cycle d'achats ainsi que du post-achats pour les institutions du secteur public. Eurazeo accompagnera le développement de 3P en accélérant sa stratégie d'expansion en Europe, déjà initiée en France par les actionnaires historiques - les fondateurs, 3d investors et ING - qui réinvestissent aux côtés d'Eurazeo et de l'équipe dirigeante.

Rémy Cointreau

Le conseil d'administration de Rémy Cointreau annonce l'arrivée de Franck Marilly en tant que directeur général du groupe. Il prendra ses fonctions le 25 juin 2025 et succèdera à cette date à Éric Vallat. Fort d'un parcours professionnel riche de plus de 30 années passées au sein de groupes de renom du luxe et de la cosmétique (Chanel, Unilever et le groupe japonais Shiseido), Franck Marilly apportera sa solide expérience en management international et sa connaissance de ses marchés clés, ayant vécu dans de nombreux pays européens ainsi qu'aux États-Unis.

Société des Bains de Mer

Au terme de l'exercice 2024-2025, la Société des Bains de mer de Monaco a généré un chiffre d'affaires de 768 millions d'euros, soit une progression de 9,09 %. La hausse des revenus a été soutenue par des recettes hôtelières en augmentation de 16 %, à 399,9 millions d'euros et un chiffre d'affaires des activités locatives qui s'est apprécié de 11 %, à 149,9 millions d'euros. En revanche, les revenus des jeux ont diminué de 3 %, à 215,5 millions d'euros. Parallèlement, le Groupe a vu son bénéfice net part du groupe passer de 103,9 à 110,1 millions d'euros, soit une amélioration de 5,97 %.

Soitec

A l'occasion de la publication des comptes de l'exercice 2025, Soitec a indiqué qu'il retirait " toute perspective financière communiquée au marché, concernant tout ou partie de ses activités ". Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants précise que ce retrait concerne notamment la prévision d'une croissance relativement limitée pour l'exercice fiscal 2026, ainsi que l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars à moyen terme, accompagnée d'une marge d'Ebitda d'environ 40%.

Stellantis

Stellantis N.V. annonce que son conseil d'administration a élu à l'unanimité Antonio Filosa en tant que CEO, "à l'issue d'un processus de recherche approfondi de candidats internes et externes, mené par un comité spécial du conseil d'administration dirigé par son président exécutif, John Elkann". En outre, John Elkann conservera ses fonctions de président exécutif du conseil d'administration lorsqu'Antonio Filosa prendra ses fonctions de CEO, le 23 juin. Antonio Filosa annoncera alors la nouvelle équipe de direction de Stellantis.