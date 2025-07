Remy-Cointreau: ricoche sous 56,5E information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 11:23









(CercleFinance.com) - Remy-Cointreau ricoche sous 56,5E après une 'directissime' de +25% depuis un plancher de 42,74E le 26 juin.

Le titre retrouvera un 1er support vers 51,6E (ex-résistance testée le 12 juin, ainsi que le 12 mai en intraday) et un second vers 47,9/48E.







Valeurs associées REMY COINTREAU 52,950 EUR Euronext Paris -4,16%