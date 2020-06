Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau revoit ses objectifs à la hausse, anticipe une forte reprise au S2 Reuters • 04/06/2020 à 07:44









4 juin (Reuters) - RÉMY COINTREAU SA RCOP.PA : * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À FIN MARS EUR 215,1 MLNS VERSUS EUR 264,1 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À FIN MARS EUR 113,4 MLNS VERSUS EUR 159,2 MLNS IL Y A UN AN * BPA PART DU GROUPE À FIN MARS EUR 2,28 VERSUS EUR 3,18 IL Y A UN AN * DETTE NETTE À FIN MARS EUR 450,9 MLNS, EN HAUSSE DE EUR 107,6 MLNS PAR RAPPORT À MARS 2019 * ANTICIPE UN RECUL ORGANIQUE DU CA AU T1 D'ENVIRON 45% (VERSUS -50% À -55% PRÉCÉDEMMENT) * ANTICIPE UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN REPLI ORGANIQUE DE 45%-50% AU S1 * LE S2 DEVRAIT BÉNÉFICIER D'UNE FORTE REPRISE PORTÉE PAR LA CHINE ET LES USA * D'ICI 2030, ATTEND UNE MARGE BRUTE DE 72% * D'ICI 2030, ATTEND UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 33% * RETOUR SUR CAPITAUX EMPLOYÉS À 16,5% AU 31 MARS 2020, EN BAISSE DE 5,0 POINTS SUR L'EXERCICE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur RCOP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +10.47%