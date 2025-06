Rémy Cointreau:résultat net part du Groupe de 121,2ME (-34%) information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 08:02









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce ce matin un chiffre d'affaires consolidé de 984,6 ME en 2024-25, en baisse de -18,0% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires est en baisse de -17,5%, incluant un effet négatif des devises de -0,5%. Le Résultat Opérationnel Courant est ressorti à 217,0 ME, en baisse de -30,5% en organique.



'Les économies structurelles ont ainsi permis de réduire de -12% la base des coûts totaux par rapport à 2022-23. La marge opérationnelle courante a reculé de -3,5 points à 22,0% en publié (dont -3,9 points en organique)' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires de la division Cognac est en repli de -21,9% en organique, intégrant une baisse de -15,6% des volumes et un effet mix-prix de -6,3%. Le Résultat Opérationnel Courant a baissé de -32,4% en organique à 184,5ME, soit une baisse de la marge opérationnelle courante de -4,6 pts en organique à 30,2%.



Le résultat net part du Groupe s'est établi à 121,2 ME, en baisse de -34,4% en publié, soit une marge nette de 12,3%, en retrait de -3,2 pts en publié.



Le BNPA part du Groupe ressort à 2,36E en repli de -35,3% en publié par rapport à 2023-24. Hors éléments non récurrent le BNPA s'est établi à 2,49E.



'Pour l'année 2025-26, Rémy Cointreau anticipe un retour à la croissance organique du Chiffre d'Affaires (mid-single-digit), principalement portée par un fort rebond ' technique ' des ventes aux Etats-Unis dès le 1er trimestre' indique la direction.



'En excluant l'augmentation potentielle des tarifs douaniers en Chine et aux Etats-Unis, le Groupe anticipe une croissance organique du Résultat Opérationnel Courant (ROC) comprise entre high-single-digit et low double-digit'.





