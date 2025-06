Amazon supprime de nouveaux emplois, cette fois dans sa division livres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a supprimé des emplois dans sa division livres, notamment au sein du site d'évaluation Goodreads et des unités Kindle, a annoncé la société jeudi. Le distributeur basé à Seattle a déclaré que moins de 100 travailleurs avaient été touchés et que le mouvement était destiné à améliorer l'efficacité et à rationaliser les opérations. "Dans le cadre de nos efforts continus pour rendre nos équipes et nos programmes plus efficaces, et pour mieux nous aligner sur notre feuille de route, nous avons pris la décision difficile d'éliminer un petit nombre de rôles au sein de l'organisation Books", a déclaré un porte-parole d'Amazon dans un communiqué.

Amazon a procédé à des suppressions d'emplois au coup par coup, plus récemment dans son unité d'appareils et de services , ainsi que dans sa division de podcasts Wondery et dans le personnel des magasins et de la communication.

Le directeur général Andy Jassy a lancé une initiative visant à réduire ce qu'il a décrit comme un excès de bureaucratie au sein de l'entreprise, notamment en réduisant le nombre de cadres.

Au cours du premier trimestre de cette année, Amazon a créé environ 4 000 emplois par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière, selon les informations communiquées le mois dernier. Les actions d'Amazon ont clôturé en hausse de 0,3 % jeudi et sont en baisse de 5,6 % depuis le début de l'année. Les suppressions d'emplois dans la division livres ont été rapportées pour la première fois par Business Insider.