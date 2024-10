Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Remy-Cointreau: reprend +5,5% vers 63,5E information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 12:07









(CercleFinance.com) - Remy-Cointreau reprend +5,5% vers 63,5E : le prochain objectif sera le comblement du 'gap de rupture' des 65,75E du 7 octobre, restera ensuite à effacer la résistance des 70,5E du 27/09 puis l'oblique des 74E( et ex-sommet du 30 août).





Valeurs associées REMY COINTREAU 62,90 EUR Euronext Paris +4,31%