Rémy Cointreau relève sa prévision de CA pour le 1er trimestre

PARIS (Reuters) - Rémy Cointreau a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice 2020-2021 grâce à une évolution "plus favorable" de la consommation de spiritueux aux Etats-Unis ces dernières semaines. Le groupe anticipe désormais un recul organique de son chiffre d'affaires d'environ 45% sur la période contre une baisse prévue initialement de l'ordre de 50% à 55%. "Sur la base d'un deuxième trimestre qui s'oriente vers un repli modéré, le groupe anticipe un résultat opérationnel courant en repli organique de 45% à 50% pour le premier semestre 2020-2021", a-t-il précisé dans un communiqué. Remy Cointreau ajoute que le deuxième semestre devrait bénéficier d'une "forte reprise" portée par la Chine et les Etats-Unis. Pour l'exercice 2019-2020, le groupe a fait état d'un repli organique de 22% de son résultat opérationnel courant. Il avait dit fin avril miser sur un recul d'environ 25% de ce résultat. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris 0.00%