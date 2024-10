Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rémy Cointreau: recul de 16% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 533,7 millions d'euros pour son premier semestre 2024-25, en recul de 16,2% (-15,9% en organique), avec notamment une forte baisse en Amériques (-22,8% en organique) sur des effets de déstockage.



A l'occasion de ce point d'activité, le groupe de spiritueux ajuste ses objectifs pour son exercice 2024-25, anticipant désormais un chiffre d'affaires en baisse à deux chiffres en organique (contre une 'reprise graduelle au cours de l'année' précédemment).



Concernant sa marge opérationnelle courante, il table sur une dégradation organique partiellement compensée par un plan de réduction des coûts de plus de 50 millions d'euros (et non plus sur une 'protection de la rentabilité').





