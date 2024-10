Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Remy-Cointreau: rechute sous 61E information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 09:16









(CercleFinance.com) - La Chine adopte des mesures protectionnistes contre les spiritueux et Remy-Cointreau rechute de plus de 6%, jusque sous 61E.

Le titre ouvre un 'gap' sous 65,75E et achève d'effacer tous ses gains depuis le 23 septembre : retour à la case départ, c'est à dire le plancher annuel des 60,85E du 18 septembre.





Valeurs associées REMY COINTREAU 61,75 EUR Euronext Paris -6,37%