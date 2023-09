Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy-Cointreau: rechute de -4% vers 127,7E information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Remy-Cointreau rechute de -4% vers 127,7E et poursuit la correction amorcée avec la cassure du palier de soutien des 140E (ex-zénith de début septembre 2019, ex-plancher estival 2023).

Le titre teste l'ex-zénith de fin mai 2018, soit 127,5E et devrait tester rapidement les 123,7E (plancher du 10/07) ou 124,5E (zénith du 19/06).





